POL-HA: Handy einer Jugendlichen nach mehrfachem Missbrauch von Notrufen beschlagnahmt

Hagen (ots)

Am Donnerstag (16.10.2025) missbrauchte eine Jugendliche in den Abendstunden mehrfach den Notruf der Polizei. Sie rief immer wieder die 110 an, spielte Musik ab und tätigte Aussagen wie "Wenn ihr kommen wollt, dann kommt doch" oder "123, fick die Polizei". Dazu bezeichnete sie die Beamten als "Hurensöhne". Im Hintergrund konnte Gelächter anderer Personen vernommen werden. Nach kurzen Ermittlungen suchte eine Streifenwagenbesatzung die 16-jährige Anschlussinhaberin auf, die in einer Wohngruppe untergebracht ist. Zunächst wollte sie mit einer 15-Jährigen vergeblich vor den Beamten flüchten. Die beiden Jugendlichen gaben an, sich mit den Anrufen nur einen Spaß erlaubt zu haben. Aufgrund des Verhaltens der Minderjährigen beschlagnahmten die Polizisten das Handy der 16-Jährigen. Die Verantwortlichen der Wohngruppe wurden über den Sachverhalt informiert. Die beiden Minderjährigen erhielten eine Strafanzeige und müssen sich nun wegen des Missbrauchs von Notrufen verantworten. (arn)

