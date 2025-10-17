Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Jugendliche bedrohen 58-Jährigen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Donnerstag (16.10.2025) bedrohten zwei männliche Jugendliche einen Mann und verfolgten ihn bis nach Hause. Der 58-Jährige traf um circa 16.10 Uhr in einer Discounter-Filiale in der Lange Straße auf die beiden Jungen. Dort wurden sie von einer Mitarbeiterin aus dem Geschäft verwiesen, kamen der Aufforderung jedoch nicht nach. Der 58-Jährige sprach die beiden auf ihr Verhalten an. Einer der Jugendlichen gab an, dass er den Mann mit einem Messer "stechen" würde. Daraufhin verließ der Mann die Filiale und begab sich zu seiner nahegelegenen Wohnanschrift. Anschließend flüchteten die Jugendlichen in unbekannte Richtung. Die beiden Jungen hatten ein osteuropäisches Erscheinungsbild und werden auf ein Alter zwischen 14 und 16 Jahren geschätzt. Einer war mit einer blauen Jeans, der andere gänzlich schwarz bekleidet.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und fragt: Wer kann Hinweise zu der Bedrohung geben oder Angaben zu den beiden Jugendlichen machen? Zeugen melden sich bitte telefonisch bei der Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 986 2066. (rst)

