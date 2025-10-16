Polizei Hagen

POL-HA: Verstoß gegen das Waffengesetz: 41-Jähriger mit Reizstoffpistole, aber ohne Waffenschein

Hagen-Vorhalle (ots)

Polizeibeamte fanden am Mittwoch (15.10.2025) bei einem 41-Jährigen eine Reizstoffpistole. Der Besitzer konnte jedoch keinen Waffenschein vorlegen, weshalb die Waffe sichergestellt wurde. Die Einsatzkräfte erschienen um etwa 9.15 Uhr in der Herdestraße und trafen den 41 Jahre alten Bewohner auf seinem Grundstück an seinem Gartenhaus an. Die Polizisten suchten die Gartenlaube ab und fanden in einem darin befindlichen Bett eine Reizstoffpistole sowie Munition. Der 41-jährige Besitzer konnte keinen Waffenschein vorlegen, weshalb die Beamten die Waffe sowie die Munition sicherstellten. Den Mann erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. (rst)

