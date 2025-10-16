PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Verstoß gegen das Waffengesetz: 41-Jähriger mit Reizstoffpistole, aber ohne Waffenschein

Hagen-Vorhalle (ots)

Polizeibeamte fanden am Mittwoch (15.10.2025) bei einem 41-Jährigen eine Reizstoffpistole. Der Besitzer konnte jedoch keinen Waffenschein vorlegen, weshalb die Waffe sichergestellt wurde. Die Einsatzkräfte erschienen um etwa 9.15 Uhr in der Herdestraße und trafen den 41 Jahre alten Bewohner auf seinem Grundstück an seinem Gartenhaus an. Die Polizisten suchten die Gartenlaube ab und fanden in einem darin befindlichen Bett eine Reizstoffpistole sowie Munition. Der 41-jährige Besitzer konnte keinen Waffenschein vorlegen, weshalb die Beamten die Waffe sowie die Munition sicherstellten. Den Mann erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren