POL-HA: Raub auf der Eilper Straße - Vier Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Hagen-Eilpe (ots)

Am Dienstag (14.10.2025) besuchten vier männliche Heranwachsende im Alter zwischen 16 und 20 Jahren eine Geburtstagsfeier in der Eilper Straße. Da nicht alle eine Einladung erhalten hatten, wurde die gesamte Gruppe aufgefordert, die Festivität zu verlassen. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung mit einer Gruppe, bestehend aus vier Männern im Alter zwischen 18 und 26 Jahren. Ein 19-Jähriger erhielt einen Schlag ins Gesicht, während ein 16-Jähriger durch ein gestelltes Bein zu Fall gebracht wurde. Ihm raubten die Tatverdächtigen im Anschluss eine pinke Baseballkappe und das Portemonnaie. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung stellte eine Streifenwagenbesatzung auf der Eilper Straße kurz darauf eine Personengruppe, auf die die Beschreibung zutraf. Ein 23-Jähriger trug eine pinke Baseballkappe. Die vier Männer wurden vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht. Einem der Tatverdächtigen nahmen die Polizisten ein Reizstoffsprühgerät ab. Die Hagener Kriminalpolizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

