Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Hohenlimburger Realschule - Täter schrauben Dachluke ab

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In der Nacht vom 13.10. auf den 14.10.2025 kam es zu einem Einbruch in der Straße Im Kley. Ziel der Täter war die dortige Realschule. Ersten Erkenntnissen zufolge kletterten die Einbrecher auf das Flachdach des Gebäudes. Dort lösten sie die Schrauben einer Dachluke ab, sodass sie das Fenster öffnen konnten. Die Schrauben konnten vor Ort durch die hinzugerufenen Polizeibeamten nicht aufgefunden werden. Die Ganoven drangen in die Schule ein und verließen sie anschließend durch einen Notausgang. Was die Einbrecher stehlen konnten, ist noch unklar. Die Kripo Hagen nimmt Zeugenhinweise unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

