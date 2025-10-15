Polizei Hagen

POL-HA: Fadenscheinige Ausreden nach Fahrübungen ohne Führerschein

Hagen-Haspe (ots)

Nach Fahrübungen auf einem Parkplatz am Ernst-Meister-Platz in Haspe wurde am Dienstag (14.10.2025) ein 40-Jähriger durch die Polizei kontrolliert. Eine Melderin wählte gegen 6 Uhr den Notruf und gab an, dass ein BMW mehrere Runden auf dem Parkplatz dreht und dabei andere Personen gefährdet. Als ein Streifenteam eintraf, stand das Auto mit eingeschaltetem Licht und eingeschalteter Zündung mitten auf dem Parkplatz. Ein 40-jähriger Mann, der am Steuer des BMW saß, behauptete jedoch, nicht gefahren zu sein. Einen Führerschein hatte er nicht. Stattdessen sei nach seinen Angaben ein Freund gefahren, der jedoch nicht vor Ort war. Die Polizisten kontaktierten den angeblichen Fahrzeugführer per Telefon. Der Mann hielt sich eine Stunde von Hagen entfernt auf und erzählte den Beamten, dass er weder mit dem BMW gefahren, noch vor Ort gewesen sei. Er wisse zudem, dass weder der am Steuer sitzende Hagener, noch die anderen Insassen des Autos, einen Führerschein haben. Eine Insassin des BMW blieb trotz des Telefonats bei der angegebenen Geschichte. Sie würden seit über einer Stunde auf dem Parkplatz stehen und lediglich in dem Auto sitzen. Der angebliche Fahrer habe das Auto gelenkt und hätte dann weggemusst. Man würde auf seine Rückkehr warten. Ein weiterer Mann behauptete, dass sich alle Personen bereits seit zwei bis drei Stunden auf dem Parkplatz befinden und sich nur in dem Fahrzeug aufhalten. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren gegen den 40-jährigen Mann ein und untersagten ihm die Weiterfahrt. Eine gesonderte Strafanzeige wegen des Halterverstoßes wurde gefertigt. (arn)

