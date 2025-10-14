Polizei Hagen

POL-HA: Ruhestörung in Altenhagen - Polizisten nehmen drei Männer in Gewahrsam

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Nacht auf Dienstag (14.10.2025) nahmen Polizeibeamte in Altenhagen drei Männer in Gewahrsam, die zuvor auf offener Straße für eine Ruhestörung gesorgt hatten. Anwohner riefen die Polizisten gegen 00.15 Uhr zur Pettenkoferstraße und machten Angaben zu mehreren Männern, die sich vor der leerstehenden Filiale eines ehemaligen Werkzeuggeschäftes aufhielten und die Nachtruhe störten. Vor Ort trafen die Beamten auf insgesamt sechs, offensichtlich alkoholisierte, Männer. Zwei von ihnen wollten beim Erblicken der Polizisten weglaufen, konnten aber daran gehindert werden. Alle Anwesenden verhielten sich den Einsatzkräften gegenüber verbal aggressiv und kamen deren Aufforderungen nur sehr widerwillig nach. Nachdem die Beamten die Personalien der Männer überprüft hatten, erteilten sie ihnen Platzverweise. Beim Weggehen riefen die Ruhestörer dann noch Beleidigungen in die Richtung der Polizisten und rannten in einen Hauseingang. Dort stellten die Beamten drei von ihnen, legten ihnen Handschellen an und nahmen sie zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ordnungsstörungen in Gewahrsam. Gegen alle sechs Männer leiteten die Polizisten Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Verursachung von unzulässigem Lärm ein. (sen)

