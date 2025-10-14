POL-HA: Verdacht der Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss führt zu nächtlicher Blutprobenabgabe
Hagen-Mitte (ots)
Als ein Hagener Dienstagnacht (14.10.2025) um 02.30 Uhr auf dem Friedrich-Ebert-Platz mit seinem E-Scooter ohne angebrachte Versicherungsplakette fuhr, kontrollierten Polizisten den 25-Jährigen. Der Mann konnte den Beamten zwar einen gültigen Versicherungsnachweis vorzeigen, er roch jedoch nach Cannabis und hatte auffällig glasige Augen. Einen freiwilligen Drogenvortest lehnte der 25-Jährige ab. Aufgrund des Verdachts, dass der Hagener ein Fahrzeug unter dem Einfluss von Cannabis führte, musste er die Einsatzkräfte für die Entnahme einer Blutprobe begleiten. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizisten fertigten zudem eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (arn)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell