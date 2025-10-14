Polizei Hagen

POL-HA: Verdacht der Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss führt zu nächtlicher Blutprobenabgabe

Hagen-Mitte (ots)

Als ein Hagener Dienstagnacht (14.10.2025) um 02.30 Uhr auf dem Friedrich-Ebert-Platz mit seinem E-Scooter ohne angebrachte Versicherungsplakette fuhr, kontrollierten Polizisten den 25-Jährigen. Der Mann konnte den Beamten zwar einen gültigen Versicherungsnachweis vorzeigen, er roch jedoch nach Cannabis und hatte auffällig glasige Augen. Einen freiwilligen Drogenvortest lehnte der 25-Jährige ab. Aufgrund des Verdachts, dass der Hagener ein Fahrzeug unter dem Einfluss von Cannabis führte, musste er die Einsatzkräfte für die Entnahme einer Blutprobe begleiten. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizisten fertigten zudem eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (arn)

