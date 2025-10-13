Polizei Hagen

POL-HA: Unter Drogeneinfluss, mit Handy am Steuer und ohne Führerschein von der Polizei angehalten

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Polizisten stoppten am Freitag (10.10.2025) einen Autofahrer, der alkoholisiert und wiederholt ohne Führerschein unterwegs war. Um 10.15 Uhr fuhr der 44-Jährige mit einem VW und telefonierte dabei am Steuer. So wurde eine Streifenwagenbesatzung am Kreuzungsbereich Alemannenweg/Elseyer Straße auf den Hagener aufmerksam. Der Mann händigte den Polizisten während der Kontrolle lediglich eine Gesundheitskarte und die Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs aus. Als er nach seinem Führerschein gefragt wurde, erzählte er zunächst, dass er im Besitz einer griechischen Fahrerlaubnis sei. Später gab er dann zu, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief zudem positiv auf zwei unterschiedliche Substanzen. Der 44-Jährige musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Bereits in der Vergangenheit war der Hagener wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen. Er erhielt eine erneute Strafanzeige aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss. (arn)

