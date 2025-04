Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korrektur zur Pressemitteilung: Herrenberg: Motorradfahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

In der Pressemitteilung vom Sonntag, 13.04.2025, 06:32 Uhr hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die Fahrtrichtung der drei Fahrzeuge war von Herrenberg in Richtung Hildrizhausen und nicht wie angegeben in die Gegenrichtung. Der Lkw wollte in Fahrtrichtung Hildrizhausen nach links auf einen Parkplatz einfahren. Der restliche Sachverhalt stimmt jedoch überein. Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell