Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Motorradfahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 11.40 Uhr kam es auf der L1184, zwischen Hildrizhausen und Herrenberg, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw Mercedes-Benz Sprinter und einem Motorrad der Marke BMW. Die 29-Jährige im Lkw fuhr von Hildrizhausen kommend in Richtung Herrenberg und wollte nach links auf einen Parkplatz fahren. Hierzu drosselte sie zunächst ihre Geschwindigkeit und setzte die Fahrtrichtungsanzeiger. Hinter dem Lkw folgten sowohl ein Pkw als auch der 58-jährige Motorradfahrer. Dieser setzte zum Überholvorgang an und fuhr zunächst an dem Pkw vorbei. Als er auch den Lkw überholen wollte, fing dieser an, nach links über die Gegenfahrbahn auf den Parkplatz zu fahren. Es kam zur Kollision zwischen dem Motorrad und der linken Fahrzeugseite des Mercedes-Benz Sprinters. Der 58-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu, weshalb er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Strecke musste für die Zeit der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Reinigung für etwa 1,5 Stunden gesperrt werden. Zur Unfallaufnahme und Verkehrsregelung waren mehrere Streifen des Polizeireviers Herrenberg und der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell