POL-HA: Zivile Polizisten werden auf betrunkenen Autofahrer aufmerksam

Hagen-Mitte (ots)

Polizisten, die am Samstag (11.10.2025) zivil im Einsatz waren, sahen gegen 23.30 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug in der Rembergstraße. Der Fahrer eines Toyota war in Schlangenlinien unterwegs, fuhr anderen Verkehrsteilnehmern immer wieder dicht auf, beschleunigte und bremste anschließend wieder stark ab und schnitt die Kurven.

Die Einsatzkräfte stoppten den 31-jährigen Fahrer deshalb für eine Kontrolle. Schon beim Herantreten an das Fahrzeug bemerkten die Beamten einen starken Alkoholgeruch. Auf Nachfrage gab der Hagener dann an, vier bis fünf Flaschen Bier getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtestgerät zeigte einen Wert von über 1,2 Promille an, sodass der Mann die Polizisten für die Entnahme einer Blutprobe zur Wache begleiten musste. Der 31-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. (arn)

