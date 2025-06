THW Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt

THW LVBEBBST: Über 150 Einsatzkräfte des Technisches Hilfswerks bei großer Katastrophenschutzübung in Berlin

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Berlin (ots)

Berlin. Ein Flugzeugabsturz war das Szenario der diesjährigen großen Katastrophenschutzübung in Berlin, an der das THW beteiligt war. Insgesamt rund 150 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus einem Großteil der Berliner THW-Ortsverbände nahmen an den zwei Übungstagen auf dem Gelände der Berliner Feuerwehr- und Rettungsakademie (BFRA) in Schulzendorf teil. Organisator war die Berliner Feuerwehr, die in enger Abstimmung mit Kräften des THW das Übungsszenario entwickelte.

Durch einen Flugzeugabsturz wurde ein Haus beschädigt, mehrere PKW, Busse und Straßenbahnen waren ineinander verkeilt. Über 60 Statisten waren als Opfer der Katastrophe geschminkt mit realistisch aussehenden Wunden, sie verwandelten mit überzeugendem schauspielerischem Engagement das Übungsgelände in einen echt wirkenden Einsatz.

Für die Einsatzkräfte war das gesamte Szenario eine Überraschung. Die THW-Kräfte übernahmen die technische Hilfeleistung auf und mussten sich Zugang zu verkeilten Bussen und Straßenbahnen verschaffen, um die Verletzten zu retten und zur Sammelstelle zu bringen. Mit ihren Hebekissen hoben sie einen Bus an, da sich darunter eine verletzte Person befand. Die in die Straßenbahn verkeilten Fahrzeuge zogen sie mit Seilwinde und Mehrzweckzuggerät auseinander. Mehrere Verletzte mussten von einem mehrstöckigen Haus mit Hilfe von Tragen zur Sammelstelle gebracht werden.

Wertvolle Erkenntnisse und Erfahrungen

Die Übung brachte Kräfte des THW mit der Berliner Feuerwehr, Polizei, Sanitätsdienste und die Notfallseelsorge und Krisenintervention zusammen. Das Ziel war, deren Zusammenarbeit zu optimieren. Dorian Kuhn, Einsatzleiter der Berliner Feuerwehr für die Übung, äußerte sich am Sonntag zufrieden mit dem Übungsablauf: "Die Einsatzkräfte aus den verschiedenen Organisationen haben sehr gut und engagiert zusammengearbeitet. Insbesondere die Zusammenarbeit mit den THW-Kräften hat sehr gut funktioniert." Ebenso positiv äußerte sich Friedrich Engel, Übungsleiter und Ortsbeauftragter beim THW Berlin Friedrichshain-Kreuzberg: "Wir haben im Abschnitt technische Hilfeleistung alle Verletzten befreien können." Dirk Ulrich, der Leiter des Referats Einsatz beim THW-Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, nahm als Beobachter an der alljährlich stattfindenden Übung teil, erklärte: "Die Übung ist sehr wichtig, um Erkenntnisse zu gewinnen."

THW-Kräfte hatten auch den Auftrag, einen Bereitstellungsraum auf dem Autobahnparkplatz Stolper Heide einzurichten und zu betreiben. Dort sammelten sich alle angeforderten Kräfte, bevor sie gezielt zur Einsatzstelle abgerufen wurden. Auch die Fachberater waren zur Mitarbeit in den Stäben der Feuerwehr vorgesehen.

Die Übung fand am Samstag und am Sonntag jeweils mit dem gleichen Szenario, aber unterschiedlichen Einsatzkräften statt.

Original-Content von: THW Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, übermittelt durch news aktuell