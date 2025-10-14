Polizei Hagen

POL-HA: Schwerpunkteinsatz: Polizei kontrolliert Personen und stoppt mutmaßlichen Drogendealer

Hagen-Mitte (ots)

Einsatzkräfte des Schwerpunktdienstes sowie der Kriminalpolizei zeigten von Samstagnachmittag bis -abend (11.10.2025) erneut Präsenz in den Konzeptbereichen Hauptbahnhof und Wehringhausen und setzten Maßnahmen konsequent durch. Die Beamten wurden im Bereich des Hauptbahnhofes auf einen vermeintlichen Drogenhandel zwischen mehreren Personen aufmerksam. Sie führten Kontrollen durch und erkannten unter der Personengruppe zwei Händler wieder, die den Beamten bereits aus anderen Einsätzen namentlich bekannt waren.

Weiterführend begaben sich die Beamten zum Bodelschwinghplatz nach Wehringhausen, wo sie einen Mann kontrollieren wollten. Er versuchte sich jedoch der Kontrolle zu entziehen, indem er mit einem E-Scooter davonfuhr. Jedoch konnten ihn die Beamten zu Fuß einholen und stoppen. Der zum Einsatzzeitpunkt unter Drogeneinfluss stehende Mann führte mehrere Einheiten Cannabis bei sich, wodurch sich der Verdacht erhärtete, dass der Mann als Drogenhändler agiert. Die Polizisten beschlagnahmten das Cannabis und brachten den 30-Jährigen zur Polizeiwache, wo ihm zur weiteren Beweisführung eine ärztliche Blutprobe entnommen wurde. Die Kriminalpolizei setzt die Ermittlungen fort. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell