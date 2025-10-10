PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Sexuelle Belästigung in S-Bahn - Bundespolizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Zwingenberg (ots)

Zwingenberg: Bereits am Mittwochabend den 17. September 2025 kam es gegen 18:30 Uhr in einer S-Bahn der Linie S1 zwischen Zwingenberg und Neckarelz zu einem sexuellen Übergriff zum Nachteil einer 51-jährigen Reisenden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein bislang unbekannter Mann während der Fahrt mehrfach sein Knie an das Bein der Frau gedrückt und gerieben haben. Trotz Aufforderung, dies zu unterlassen, setzte der Tatverdächtige sein Verhalten fort. Die deutsche Staatsangehörige erstattete daraufhin Anzeige bei der Bundespolizei. Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass in derselben S-Bahn möglicherweise bis zu vier weitere Personen durch denselben Tatverdächtigen sexuell belästigt worden sein könnten. Die Bundespolizei bittet nun Zeuginnen und Zeugen sowie insbesondere weitere mögliche Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0711 / 55049-1020 bei der Bundespolizei Stuttgart zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Pressestelle
Janna Küntzle
Telefon: 0711 / 55049 - 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

