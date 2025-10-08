Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperverletzung am Hauptbahnhof Stuttgart

Stuttgart (ots)

Stuttgart: Am Mittwoch (08.10.2025) kam es in den frühen Morgenstunden gegen 02:30 Uhr am Hauptbahnhof Stuttgart zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 33-jähriger rumänischer Staatsangehöriger im Warteraum an Gleis 1 einen 46-jährigen Landsmann mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Eine Zeugin die den Vorfall beobachtete, verständigte umgehend die Bundespolizei. Die eingesetzte Streife konnte den Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig festnehmen. Der Geschädigte erlitt eine blutende Verletzung an der Nase und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell