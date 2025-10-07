PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende mit Messer bedroht

Bempflingen (ots)

Am späten Montagabend (06.10.2025) wurden zwei Reisende am Bahnhof Bempflingen mit einem Messer bedroht.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hielten sich die Geschädigten gegen 21:30 Uhr am Bahnhof in Bempflingen auf, wo sie offenbar in eine zunächst verbale Auseinandersetzung mit einem 31-jährigen indischen Staatsangehörigen gerieten. Dieser soll im weiteren Verlauf ein Messer gezogen und die beiden Geschädigten bedroht haben. Die deutschen Staatsangehörigen flüchteten daraufhin in einen Zug in Fahrtrichtung Tübingen. Laut Zeugenaussagen soll der Tatverdächtige sie hierbei verfolgt und von außen mit dem Messer in der Hand gegen den Zug geschlagen haben. Durch informierte Beamte der Landespolizei konnte der Tatverdächtige noch am Bahnhof Bempflingen angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung gegen den indischen Staatsangehörigen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

