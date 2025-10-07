Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Aggressiver Fahrgast im ICE

Ulm (ots)

Am Montagmittag (06.10.2025) beging ein 46-Jähriger in einem ICE gleich mehrere Straftaten.

Gegen 14:00 Uhr traf die 32-jährige Zugbegleiterin den tatverdächtigen deutschen Staatsangehörigen im Rahmen einer Fahrscheinkontrolle in einem ICE auf der Fahrt von Augsburg nach Ulm an. Der Mann, welcher offenbar nicht im Besitz eines Fahrscheins war, soll hierbei verbal aggressiv reagiert und die portugiesische Staatsangehörige sowie weitere Reisende beleidigt haben. Ein Polizeibeamter der hessischen Landespolizei, welcher sich außerdienstlich ebenfalls im ICE befand, wurde auf die Situation aufmerksam und unterzog den Tatverdächtigen einer Kontrolle. Hierbei beleidigte der deutsche Staatsangehörige den Polizeibeamten und spuckte nach ihm. Der 46-Jährige wurde daraufhin zu Boden gebracht, gefesselt und am Hauptbahnhof Ulm an informierte Einsatzkräfte der Bundespolizei übergeben.

Gegen ihn wird nun, unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung, ermittelt.

