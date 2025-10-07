PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt

Stuttgart (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag (07.10.2025) am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt.

Bisherigen Informationen zufolge gerieten drei Männer im Alter von 28, 33 und 34 Jahren gegen 00:15 Uhr in der Haupthalle des Bahnhofs Stuttgart-Bad Cannstatt zunächst in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf kam es offenbar zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern. Hierbei sollen der 28-Jährige und sein 33-jähriger Begleiter den 34-Jährigen zu Boden gebracht und auf diesen eingetreten haben. Durch Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten die deutschen Staatsangehörigen angetroffen und den polizeilichen Maßnahmen unterzogen werden.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Krisan Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
