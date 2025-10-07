PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Hochwertige Bratsche entwendet - Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart (ots)

Zu einem Diebstahl einer hochwertigen Bratsche ist es am 25.09.2025 in einer S-Bahn der Linie S6 in Richtung Zuffenhausen gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 63 Jahre alter Reisender gegen 17:45 Uhr mit der S6 und verstaute seinen Bratschenkoffer in der Gepäckablage. Neben dem Instrument aus dem 18. Jahrhundert befanden sich weiterhin vier ebenfalls hochwertige Bögen in dem Case. Nachdem die S-Bahn beim Halt in Zuffenhausen nicht weiterfuhr, stieg der 63-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit aus der Bahn aus, wobei er nach derzeitigem Kenntnisstand den Koffer in der Ablage vergaß. Bis zum heutigen Zeitpunkt wurde das vergessene Gepäck in keinem Fundbüro abgegeben, weshalb die zuständige Bundespolizei die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet hat. Das mutmaßlich entwendete Diebesgut hat einen Wert im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem noch unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711550491020 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

