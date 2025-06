Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Keine Feststellung möglich

Aurich (ots)

Mittwochnachmittag löste die Brandmeldeanlage des Einkaufscenters am Fischteichweg aus. Während die Besucher den Gebäudekomplex aufgrund des ertönenden Feueralarms verließen, rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr Aurich an. Durch die Erkundungsmaßnahmen wurde rasch ein aktivierter Rauchmelder im Erdgeschoss lokalisiert, der jedoch ohne erkennbaren Grund ausgelöst hatte. Einen Brand konnten die Feuerwehrleute definitiv ausschließen. Mit dem Zurücksetzen der Brandmeldeanlage wurde das Objekt kurz darauf wieder freigegeben und die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen übergeben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell