Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Fahrzeug in Graben geraten

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Aurich-Langefeld (ots)

Aufgrund eines gemeldeten Verkehrsunfalls mit eingeschlossener Person sind am Sonntagabend die Feuerwehren Middels, Sandhorst und Ardorf zusammen mit Rettungsdienst und Polizei in den Hünenschlootweg im Ortsteil Langefeld alarmiert worden. Ein Fahrzeug war dort von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben geraten, der Fahrer befand sich zum Zeitpunkt des Notrufs noch in dem Wagen. Vorbeikommenden Ersthelfern gelang es, den bewusstlosen Mann aus dem PKW zu befreien. Trotz vorbildlich eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, die von den kurz darauf eintreffenden Rettungskräften fortgeführt wurden, verstarb er noch vor Ort. Die Feuerwehrleute kontrollierten die Unfallstelle im weiteren Einsatzverlauf auf auslaufende Betriebsmittel und klemmten abschließend die Batterie des Fahrzeugs ab. Eine gute Stunde nach Eintreffen rückten die letzten Kräfte wieder ab, das Unfallfahrzeug wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell