Freiwillige Feuerwehr Aurich

FW-AUR: Verqualmte Wohnung durch angebrannte Mahlzeit

Aurich (ots)

Der Leitstelle in Wittmund wurde am Samstagabend eine Rauchentwicklung aus dem Fenster eines Wohngebäudes in der Nicolaistraße gemeldet. Umgehend ist die Feuerwehr Aurich daraufhin zum Einsatzort entsendet worden. Atemschutzgeräteträger gingen in die betroffene Wohnung des Mehrparteienhauses vor und entdeckten dort angebranntes Essen auf einem Herd, welches für die Verrauchung der Räumlichkeiten gesorgt hatte. Der Topf wurde kurzerhand ins Freie befördert. Anschließend konnte die Belüftung der Wohnung eingeleitet werden. Währenddessen traf die Bewohnerin an der Einsatzstelle ein, die den eingeschalteten Herd beim Verlassen des Hauses schlichtweg vergessen hatte. Mit dem Hinweis, die folgende Nacht aufgrund der Rauchbelastung nach Möglichkeit anderswo zu verbringen, wurde ihr die Wohnung nach Abschluss der Maßnahmen übergeben. Neben der Feuerwehr Aurich war auch das Deutsche Rote Kreuz sowie die Polizei im Einsatz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Aurich, übermittelt durch news aktuell