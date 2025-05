Polizei Köln

POL-K: 250519-8-K/REK Gewaltsame Auseinandersetzung neben dem Gerichtsgebäude in Kerpen - 42-Jähriger mit Stichverletzung ins Krankenhaus eingeliefert - MK eingerichtet

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einem im Amtsgericht Kerpen begonnenen Streit mit einem bislang noch unbekannten Kontrahenten ist ein 42-jähriger Mann am Montagmittag (19. Mai) lebensgefährlichen verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus, wo er noch am Nachmittag notoperiert werden musste.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 42-Jährige gegen 12 Uhr mit dem aggressiven Unbekannten bereits im Wartebereich des Amtsgerichts in einen lautstarken Streit geraten. Als er dann das Gebäude verließ, soll der Tatverdächtige die Verfolgung in Richtung Parkplatz aufgenommen haben. Dort soll er in der parallel verlaufenen Löwenerstraße mit einem spitzen Gegenstand auf den 42-Jährigen eingestochen haben, der sich zu diesem Zeitpunkt als Beifahrer in einem BMW aufhielt. Anschließend stieg der Angreifer in ein graues Auto und fuhr in unbekannte Richtung davon. Laut Zeugen wird sein Alter auf 30 bis 40 Jahre geschätzt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Streitigkeit sowie zur Identität des Angreifers dauern an.

Eine Mordkommission der Polizei Köln hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder dem Flüchtigen machen können, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (sw/al)

