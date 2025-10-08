Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mit PET-Flasche geschlagen

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Am Dienstag (07.10.2025) kam es am Hauptbahnhof Heilbronn zu einem Angriff auf einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 21:45 Uhr auf Gleis 4/5 des Bahnhofs Heilbronn. Ein 27-jähriger afghanischer Staatsangehöriger geriet zunächst mit einem 43-jährigen türkischen Mitarbeiter der Deutschen Bahn in einen Streit. Im weiteren Verlauf schlug der Tatverdächtige dem Bahnmitarbeiter mit einer PET-Flasche ins Gesicht. Die alarmierten Beamten der Bundespolizei konnten den Angreifer noch vor Ort stellen und vorläufig festnehmen. Der Geschädigte erlitt durch den Angriff nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte auf freien Fuß belassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an.

