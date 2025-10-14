Polizei Hagen

POL-HA: Kind möchte Bus erreichen und läuft auf die Straße

Hagen-Mitte (ots)

Als ein Junge am Montag (13.10.2025) gegen 08 Uhr einen Bus erreichen wollte, der in der Rembergstraße an der Haltestelle "Eickertstraße" in Fahrtrichtung Eppenhauser Straße stand, lief der 9-Jährige unvermittelt an einem Fußgängerüberweg auf die Straße. Zu dieser Zeit war ein 69-Jähriger mit seinem Daimler unterwegs, der aufgrund des haltenden Busses seine Fahrt verlangsamte. Der Hagener gab an, dass das Kind plötzlich auf Höhe der linken A-Säule mit ihm zusammenstieß. Nach dem Aufprall stürzte der 9-Jährige. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte seine leichten Verletzungen und brachte den jungen Hagener in ein Krankenhaus. (arn)

