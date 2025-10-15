PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer will auf Fahrbahn wenden und es kommt zur Kollision - zwei Schwerverletzte

Hagen-Wehringhausen (ots)

In Wehringhausen kam es am Dienstagabend (14.10.2025) zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Männer schwer verletzt wurden. Ein 42-Jähriger fuhr im Beisein von zwei Insassen mit seinem VW Golf Plus von einem Tankstellengelände an der Wehringhauser Straße und beabsichtigte, zu wenden. Er missachtete die Vorfahrt des fließenden Verkehrs, wodurch ein von hinten kommender Skoda Fabia, der Richtung Haspe unterwegs war, gegen den VW stieß.

Der Skoda wurde aufgrund der Wucht des Zusammenstoßes von der Fahrbahn abgelenkt und prallte gegen einen Bordstein und eine Hausfassade. Der 21 Jahre alte Fahrer des Skoda erlitt ebenso wie sein 21-jähriger Beifahrer schwere Verletzungen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes wurden alarmiert, die die beiden Männer in Krankenhäuser brachten. Der 42-jährige VW-Fahrer sowie seine Beifahrer im Alter von 70 und 66 Jahren blieben unverletzt.

An der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen, da die Polizeibeamten die Wehringhauser Straße für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen sperren mussten. Die beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun das Verkehrskommissariat. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
