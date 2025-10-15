Polizei Hagen

POL-HA: Fahrmanöver eines Hageners führt zu mehreren Strafanzeigen

Hagen-Haspe (ots)

Ein Zeuge sah Dienstagabend (14.10.2025) in der Berliner Straße aus dem Fenster seiner Wohnung und wurde auf eine Person aufmerksam, die mit einem Opel auf der Straße driftete und anschließend nach dem Verlassen des Autos Alkohol trank. Aufgrund seiner verdächtigen Feststellungen verständigte der Hagener die Polizei. Als eine Streifenwagenbesatzung gegen 23.40 Uhr eintraf und sich den Opel näher ansah, stellten die Beamten fest, dass die Angaben auf der angebrachten Umweltplakette nicht mit den Kennzeichen des Autos übereinstimmten. In der polizeilichen Datenbank waren die angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben. Ein 19-Jähriger, der aufgrund der Beschreibung des Zeugen als Fahrer identifiziert werden konnte, bestätigte, mit dem Opel kurz unterwegs gewesen zu sein. Er habe aber erst danach Alkohol getrunken. Das Auto habe er vor circa zwei Wochen gekauft, ein Freund habe ihm Kennzeichen besorgt, nachdem die vorherigen Kennzeichen auf einem Parkplatz abmontiert wurden. Dann gab der Hagener an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen, die er vor und nach der Fahrt konsumierte. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv und zeigte drei unterschiedliche Substanzen an. Der Messwert eines Atemalkoholtests lag bei 0,2 Promille. Der 19-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten stellten die Kennzeichen sicher und untersagten dem Mann die Fahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren aufgrund der Trunkenheit im Verkehr, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Urkundenfälschung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann ein. (arn)

