POL-PPRP: Kraftfahrzeugrennen in der Innenstadt

Ludwigshafen (ots) - Zwischen Mittwoch (16.07.2025, 19 Uhr) und Donnerstag (17.07.2025, 18 Uhr) wurde ein Roller in der Trifelsstraße (nahe Wasgaustraße) aus dem Hinterhof eines Hauses entwendet. Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Darija Jung ...

