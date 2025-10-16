PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: Polizei beschlagnahmt Teleskopschlagstock eines 21-Jährigen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Dank aufmerksamer Zeugenhinweise konnten Einsatzkräfte der Polizei am Mittwoch (15.10.2025) in Hohenlimburg einen Teleskopschlagstock eines 21-Jährigen beschlagnahmen. Zeugen informierten die Polizei gegen 21.35 Uhr über einen Mann, der mit einem Schlagstock im Bereich der Unternahmer Straße / Wilhelmstraße gegen Bäume und Zäune schlug. Die Beamte begaben sich zu einem dortigen Wohnhaus und gingen den Hinweisen der Zeugen nach. Mittels einer Personenbeschreibung konnten die Beamten den Tatverdächtigen, der einen Teleskopschlagstock bei sich trug, antreffen und informierten den 21-Jährigen, dass das Mitführen eines solchen Gegenstandes in der Öffentlichkeit verboten ist. Die Beamten beschlagnahmten den Schlagstock und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

