Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.10.2025.

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall forderte eine leicht verletzte Person.

Salzgitter, Bad, Am Pfingstanger, 01.10.2025, gegen 20:05 Uhr.

Ein 14-jähriger Junge hatte mit seinem Fahrrad einen Radweg der Straße Am Pfingstanger in entgegengesetzter Fahrtrichtung befahren. Hierbei waren seine Beleuchtungseinrichtungen nicht eingeschaltet. Plötzlich fuhr der Junge an der Kreuzung Am Pfingstanger/Nord-Süd-Straße auf den dortigen Fußgängerüberweg. Hierbei wurde er vom Pkw einer 47-jährigen Frau erfasst und leicht verletzt. Der Schaden beträgt mindestens 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell