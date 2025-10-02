PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.10.2025.

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall forderte eine leicht verletzte Person.

Salzgitter, Bad, Am Pfingstanger, 01.10.2025, gegen 20:05 Uhr.

Ein 14-jähriger Junge hatte mit seinem Fahrrad einen Radweg der Straße Am Pfingstanger in entgegengesetzter Fahrtrichtung befahren. Hierbei waren seine Beleuchtungseinrichtungen nicht eingeschaltet. Plötzlich fuhr der Junge an der Kreuzung Am Pfingstanger/Nord-Süd-Straße auf den dortigen Fußgängerüberweg. Hierbei wurde er vom Pkw einer 47-jährigen Frau erfasst und leicht verletzt. Der Schaden beträgt mindestens 2.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 14:43

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.10.2025.

    Salzgitter (ots) - Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Salzgitter Lichtenberg, 01.10.2025, 06:45 Uhr. Ein 63-jähriger Mann wollte in einer Tankstelle mehrere Flaschen Wein kaufen. Hierbei war er derart alkoholisiert, dass er in ein Regal stürzte. Der Mann verließ daraufhin die Tankstelle mit seinem Pkw. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 14:39

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.10.2025.

    Salzgitter (ots) - Polizei ermittelt wegen versuchten Betruges. Salzgitter, 01.10.2025, 14:15 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass eine bislang unbekannte Täterin bei einer betagten Seniorin aus Salzgitter angerufen hatte. In dem Gespräch hatte die Täterin von einem Unfall berichtet, den ihre Enkelin verursacht haben soll. Hierbei sei ein ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 14:36

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.10.2025.

    Ilsede (ots) - Täterschaft drang in ein Einfamilienhaus ein. Ilsede, Gadenstedt, Lauenthaler Weg, 28.09.2025-01.10.2025. Unbekannte Täter hatten ein Fenster des Wohnhauses eingeworfen und sich hierdurch den widerrechtlichen Zutritt in die Räume verschafft. Die Täterschaft durchsuchte das Wohnhaus nach Wertgegenständen. Derzeit kann die Polizei keine Hinweise auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren