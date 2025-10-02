Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.10.2025.

Ilsede (ots)

Täterschaft drang in ein Einfamilienhaus ein.

Ilsede, Gadenstedt, Lauenthaler Weg, 28.09.2025-01.10.2025.

Unbekannte Täter hatten ein Fenster des Wohnhauses eingeworfen und sich hierdurch den widerrechtlichen Zutritt in die Räume verschafft. Die Täterschaft durchsuchte das Wohnhaus nach Wertgegenständen. Derzeit kann die Polizei keine Hinweise auf das Diebesgut und die Höhe des Sachschadens machen. Die Polizei Ilsede bittet unter der Telefonnummer 05172 370750 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell