Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.10.2025.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen versuchten Betruges.

Salzgitter, 01.10.2025, 14:15 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass eine bislang unbekannte Täterin bei einer betagten Seniorin aus Salzgitter angerufen hatte. In dem Gespräch hatte die Täterin von einem Unfall berichtet, den ihre Enkelin verursacht haben soll. Hierbei sei ein Kind zu Tode gekommen sei. Tatsächlich ist ein solches tragisches Ereignis niemals eingetreten. Die Täterin hatte schließlich von der Seniorin eine hohe fünfstellige Bargeldsumme gefordert. Glücklicherweise kam es nicht zu einer Übergabe des Geldes.

In jedem Fall warnt aber die Polizei, niemals auf solche Betrugsmaschen hereinzufallen. Die echte Polizei wird niemals telefonisch die Angehörigen über einen schweren Unfall informieren. Sollten sie solche Anrufe erhalten haben, werden sie gebeten, sich mit ihrer örtlichen Polizei in Verbindung zu setzen, um eine Anzeige zu erstatten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
