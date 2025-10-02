PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.10.2025.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Salzgitter Lichtenberg, 01.10.2025, 06:45 Uhr.

Ein 63-jähriger Mann wollte in einer Tankstelle mehrere Flaschen Wein kaufen. Hierbei war er derart alkoholisiert, dass er in ein Regal stürzte. Der Mann verließ daraufhin die Tankstelle mit seinem Pkw. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnte der Mann an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe. Seinen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, da dieser bereits entzogen war.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Matthias Pintak
Telefon: 05341/1897-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 02.10.2025 – 14:39

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.10.2025.

    Salzgitter (ots) - Polizei ermittelt wegen versuchten Betruges. Salzgitter, 01.10.2025, 14:15 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass eine bislang unbekannte Täterin bei einer betagten Seniorin aus Salzgitter angerufen hatte. In dem Gespräch hatte die Täterin von einem Unfall berichtet, den ihre Enkelin verursacht haben soll. Hierbei sei ein ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 14:36

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.10.2025.

    Ilsede (ots) - Täterschaft drang in ein Einfamilienhaus ein. Ilsede, Gadenstedt, Lauenthaler Weg, 28.09.2025-01.10.2025. Unbekannte Täter hatten ein Fenster des Wohnhauses eingeworfen und sich hierdurch den widerrechtlichen Zutritt in die Räume verschafft. Die Täterschaft durchsuchte das Wohnhaus nach Wertgegenständen. Derzeit kann die Polizei keine Hinweise auf ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 11:49

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 02.10.2025

    Flöthe (ots) - Tankbetrug mit abgeklebten Kennzeichen Flöthe, Lindenstraße, 01.10.2025 gegen 13:30 Uhr und 15:00 Uhr Zwei unbekannte männliche Personen befuhren gegen 13:30 Uhr mit einem silbernen Fiat Punto das Tankstellengelände in der Lindenstraße. Die Kennzeichen des Pkw sind dabei abgeklebt gewesen. Das Fahrzeug wurde durch die Insassen mit Kraftstoff ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren