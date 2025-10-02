Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.10.2025.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Salzgitter Lichtenberg, 01.10.2025, 06:45 Uhr.

Ein 63-jähriger Mann wollte in einer Tankstelle mehrere Flaschen Wein kaufen. Hierbei war er derart alkoholisiert, dass er in ein Regal stürzte. Der Mann verließ daraufhin die Tankstelle mit seinem Pkw. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnte der Mann an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Die Polizei veranlasste die Entnahme einer Blutprobe. Seinen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, da dieser bereits entzogen war.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell