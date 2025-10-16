Polizei Hagen

POL-HA: Hagener bei Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Als ein Cupra-Fahrer am Mittwoch (15.10.2025) gegen 16.40 Uhr mit seinem Auto auf der Körnerstraße in Richtung Hagen unterwegs war und in die Grabenstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 31-jährigen Motorradfahrer. Der 23-Jährige befand sich auf der Körnerstraße in Richtung Innenstadt. Mit seiner Honda beabsichtigte der Mann nach eigenen Angaben, auf dem Busfahrstreifen schneller am Verkehr vorbeizukommen. Dabei stieß er dann mit dem Cupra zusammen, den er erst spät bemerkte. Bei dem Unfall zog sich der 23-Jährige leichte Verletzungen zu, er musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. (arn)

