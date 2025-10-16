Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Hagen: 15-Jähriger nach Messerstich vor Moschee in Untersuchungshaft

Hagen | Hattingen (ots)

Wie die Hagener Polizei bereits am 6. Oktober berichtete, kam es am 5. Oktober in der Martin-Luther-Straße in Hattingen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 15-Jährigen, bei welcher mit einem Messer zugestochen wurde. Der verletzte 15-jährige Iraker konnte nun nach stationärer Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden. Gegen den 15-jährigen Deutsch-Türken wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen durch einen Richter Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Auskünfte können zurzeit nicht erteilt werden. (hir)

