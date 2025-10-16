Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrerin fährt schwankend auf Polizisten zu

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Auf der Unternahmerstraße überwachten Polizisten am Mittwoch (15.10.2025) den Verkehr, als sie gegen 06 Uhr auf eine Radfahrerin aufmerksam wurden. Die Frau war ohne Licht unterwegs und machte insgesamt einen unsicheren Eindruck. Während der Fahrt schwankte die Hagenerin und wechselte auf den Gehweg. Auf Höhe der Polizisten stieg sie auf der gegenüberliegenden Seite zunächst von dem Pedelec, drehte es um und fuhr dann in Richtung Wilhelmstraße. Die Einsatzkräfte stoppten die 33-Jährige daraufhin für eine Kontrolle. Jedes Mal, wenn die Frau von ihrem Rad auf- oder abstieg, hatte sie Probleme mit dem Gleichgewicht. Sie roch nach Alkohol und ihre Pupillen waren auffällig verengt. Bei der Abfrage ihrer Personalien gab die Frau zunächst falsche Daten an. Nach einer Überprüfung gab sie dann zu, gelogen zu haben, da sie dachte, sie könne sich somit Ärger ersparen. Die 33-Jährige hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von 0,3 Promille, ein Drogenvortest verlief zudem positiv. Aufgrund der Feststellung musste sie eine Blutprobe abgeben. Anschließend untersagten ihr die Polizisten die Weiterfahrt bis zum Abbau aller Substanzen. Die Hagenerin muss sich wegen falscher Namensangabe, Trunkenheit im Verkehr sowie des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell