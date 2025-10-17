PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: Polizisten beobachten Drogendealer

Hagen-Mitte (ots)

Während ein polizeibekannter Dortmunder am Donnerstag (16.10.2025) um 14 Uhr mit Betäubungsmitteln im Bereich des Hagener Hauptbahnhofes dealte, wurde der 28-Jährige von Einsatzkräften beobachtet. Sie sahen, wie der Mann vermehrt Passanten ansprach oder von anderen Personen aufgesucht wurde und dann zu einem Mülleimer ging. Auch der Austausch von Geld und Tütchen mit den Betäubungsmitteln war klar erkennbar. Die Polizisten schritten daraufhin ein. Sie konnten einen 25-jährigen Käufer stoppen, der zugab, Cannabis bei dem Mann erworben zu haben. Der 28-jährige Dealer hatte Bargeld in typischer Stückelung dabei, in dem immer wieder aufgesuchten Mülleimer befanden sich mehrere Tütchen mit Cannabis. Der Dortmunder erhielt eine Strafanzeige und ein Bereichsbetretungsverbot für das Bahnhofsumfeld. Die Betäubungsmittel und das Bargeld wurden sichergestellt. (arn)

