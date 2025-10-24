PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Polizei sucht Fahrer eines silberfarbenen Krankenfahrstuhls nach Verkehrsunfall

Bad Bentheim (ots)

Am Dienstagmorgen, 21. Oktober, gegen 8:45 Uhr, kam es auf der Rheiner Straße zwischen der Westfalentankstelle und der Hilgenstiege zu einem Zusammenstoß zwischen einer Fußgängerin und einem silberfarbenen Krankenfahrstuhl. Der Fahrer des Krankenfahrstuhls war auf dem linksseitigen Rad- und Gehweg in Richtung Schüttorf unterwegs, als es zur Kollision mit der 71-jährigen Fußgängerin kam. Diese wurde in einen Graben geschleudert und verletzt.

Anstatt anzuhalten, beschimpfte der bislang unbekannte Fahrer die Frau und setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Schüttorf fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Fahrer oder den silberfarbenen Krankenfahrstuhl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922/776600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

