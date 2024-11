Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Stemwede-Twiehausen (ots)

Am Samstag, den 02.11.2024 gegen 18.19 Uhr, kam es auf der Kreuzung der Straßen Alter Postweg (L770) und der Twiehauser Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse befuhr ein 44-Jähriger aus Porta Westfalica mit seinem Mercedes den Alten Postweg in östliche Richtung. Auf der Kreuzung Alter Postweg/Twiehauser Straße kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Pkw Opel einer 68-Jährigen aus Bad Essen, welche die Twiehauser Straße in südliche Richtung befuhr. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Durch die Kollision wurde der Pkw der 68-Jährigen in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Während der 44-Jährige zunächst unverletzt blieb erlitt die 68-Jährige schwere Verletzungen. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme bestand Lebensgefahr. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Neben den Kräften von Feuerwehr und Polizei kam auch ein Notarzt zum Einsatz. Für die Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallteam aus Dortmund angefordert. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Sperrung der Unfallstelle dauert bis 03.30 Uhr.

