Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mehrere Einbrüche zum Wochenstart

Lübbecke (ots)

(AB) Insgesamt vier Einbrüche und zwei Autoaufbrüche wurden der Polizei in der Nacht zu Mittwoch im Stadtgebiet Lübbecke gemeldet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zunächst verschafften sich unbekannte Personen Zugang zu einem Lebensmittelgeschäft an der Niedernstraße. Dies bemerkte der Ladeninhaber, als er am Mittwochmorgen die offenstehende Kasse sowie das Fehlen eines geringen Bargeldbetrages und seiner Geldbörse feststellte.

In der Wittekindstraße hebelten die Einbrecher eine Tür auf, um in das Innere des dortigen Feinkostgeschäftes zu gelangen. Nachdem die Täter den Verkaufstresen durchsuchten, verließen sie samt der mit Münzgeld bestückten Registrierkasse unerkannt den Tatort.

Auch in der Strubbergstraße kam es zu einem Einbruch. Dort hebelten die Unbekannten einen Imbisswagen auf dem Parkplatz eines Baumarktes auf und konnten mit einem kleinen Wechselgeldbetrag entkommen.

Bei dem Versuch in den Innenraum eines weiteren Verkaufswagens auf dem Gelände des NP Marktes an der Alsweder Straße zu gelangen, scheiterten die Kriminellen offenbar an der Beschaffenheit der Tür.

Zudem meldeten sich zwei Fahrzeughalter, die ebenfalls am Mittwochmorgen an der Bahnhofstraße eine böse Überraschung ereilte. Der Halter eines Mercedes Sprinters entdeckte die geöffnete Fahrertür seines auf einem Hof geparkten Campers. Nach einem Blick in den durchwühlten Innenraum alarmierte der Mann die Polizei. Entwendet wurde auf den ersten Blick nichts.

Wenige Meter weiter wurde aus einem Dienstwagen eines paritätischen Sozialdienstes ein Navigationsgerät gestohlen.

Alle Taten haben sich im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen ereignet. Ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen und den Kfz-Aufbrüchen besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit den Straftaten im Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell