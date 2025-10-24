PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Werkzeuge aus Transporter entwendet

Lingen (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen haben bislang unbekannte Täter in Lingen einen Firmenwagen aufgebrochen und mehrere Werkzeuge entwendet.

Der VW Crafter war am Mittwoch gegen 17:00 Uhr auf dem Parkplatz der Gebrüder-Grimm-Schule an der Meisenstraße abgestellt worden. Als der Fahrer am Donnerstagmorgen zur Arbeit fuhr und das Fahrzeug schließlich öffnete, bemerkten Kollegen, dass diverse Makita-Werkzeuge fehlten.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Täter das Fahrzeug gewaltsam geöffnet. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Meisenstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

