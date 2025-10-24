POL-EL: Wietmarschen - Zeugen nach Diebstahl aus Werkstatt gesucht

Lingen (ots) - Am Donnerstagnachmittag ist es gegen 16:15 Uhr auf der B213 in Höhe der Brücke der Frerener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 36-jähriger Fahrer eines Skoda Octavia war in Richtung Geeste unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache das Heck eines vorausfahrenden Autos touchierte und anschließend in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß der Skoda frontal mit dem ...

