Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Wietmarschen - Zeugen nach Diebstahl aus Werkstatt gesucht
Wietmarschen (ots)
Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Mittwoch 18 Uhr und Donnerstag 9 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt eines landwirtschaftlichen Gehöfts an der Nordkampstraße. Anschließend entwendeten sie diverses Werkzeug der Marke Stihl und Makita. Mit der Beute im Wert von etwa 3000 Euro konnten die Täter anschließend flüchten. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.
