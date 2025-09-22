Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Sportboot läuft auf einer Sandbank auf Grund ++ Motorräder Harley-Davidson gestohlen ++ in Hinterraum des Einkaufszentrums eingedrungen ++ Kontrollen im Bereich des Wochenmarktes

Presse - 22.09.2025 ++

Lüneburg

Lüneburg/Embsen - Motorräder Harley-Davidson gestohlen

Ein Motorrad der Marke Harley-Davidson XLH 1200C mit dem amtlichen Kfz-Kennzeichen LG-DK 1 stahlen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 19. Und 21.09.25 in der Salzstraße Am Wasser in Lüneburg. Dabei überwanden die Diebe das Lenkradschloss. Es entstand ein Schaden von mehr als 10.000 Euro.

Im Zeitraum vom 04. bis 20.09.25 stahlen Unbekannte aus einem Schuppen von einem Grundstück Am Reepacker im Embsen ein Motorrad Harley Davidson Fatboy mit dem amtlichen Kfz-Kennzeichen LG-RC 66 sowie einen Werkzeugkoffer. Auch hier entstand ein Schaden von mehr als 18.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Scharnebeck - Pkw-Scheibe zerstört - Handtasche mitgenommen

Die Scheibe eines im Bereich Bennerstedt, Zufahrt nach Fischhausen abgestellten Pkw Mitsubishi zerstörten Unbekannte in den Mittagsstunden des 21.09.25. Dabei gelangten die Täter zwischen 12:30 und 14:00 Uhr in das Fahrzeug und konnten eine unter dem Beifahrersitz abgelegte Handtasche mitnehmen. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Lüneburg - Bauchtasche mitgenommen - Täter ermittelt - Platzverweis ausgesprochen

Die Bauchtasche samt Personalausweis und Bargeld eines 22-Jährigen nahm sich ein 21-Jähriger in den Mittagsstunden des 21.09.25 gegen 11:15 Uhr im Bereich des Parkhauses Am Berge. Polizeibeamte konnten den Dieb kurze Zeit später antreffen. Neben dem eingeleiteten Strafverfahren wurde dem 21-Jährigen auch ein Platzverweis ausgesprochen.

Bereits am Nachmittag stellten Polizeibeamte den 21-Jährigen erneut im Bereich Am Berge trotz gültigem Platzverweis fest. An den Platzverweis wurde nochmals erinnert; parallel erwartet den 21-Jährige ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren (Nichteinhaltung Platzverweis).

Lüchow-Dannenberg

Wustrow - Taxi nicht bezahlt

Ein alkoholisierter 27 Jahre alter Mann ließ sich am 21.09.2025 gegen 05:00 Uhr von einem Taxi aus Lüchow nach Wustrow befördern. Anschließend weigerte er sich den fälligen Betrag von etwas über 20 Euro zu bezahlen. Im folgenden Streitgespräch bedrohte er den Taxifahrer. Die Polizei konnte den 27-Jährigen antreffen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Hitzacker - Sportboot läuft auf einer Sandbank auf Grund

Am 21.09.2025 gegen 20:50 Uhr lief ein rund 20 Meter langes Sportboot in der Elbe auf eine Sandbank. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnten die insgesamt 32 Personen von Bord gebracht werden. Anschließend konnte das Motorboot durch die Feuerwehr freigeschleppt werden. Nach ersten Erkenntnissen ist kein Schaden am Rumpf entstanden.

Uelzen

Uelzen - in Hinterraum des Einkaufszentrums eingedrungen - Flachdach geöffnet

In einen Hinterraum/Kiosk des Einkaufszentrums in der Veerßer Straße brachen Unbekannte vermutlich in der Nacht zum 22.09.25 ein. Die Täter hatten im Bereich des Flachdaches die Dachpappe, mehrere Schichten Glaswolle sowie eine Aluverkleidung öffnen können und waren in die Räumlichkeiten gelangt. Dort griffen sie sich mehrere Zippo-Feuerzeuge sowie diverse Zigaretten, so dass ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - renitenter Kunde schlägt Tankstellen-Mitarbeiterin Getränkedose ins Gesicht

Ein Hämatom im Gesicht erlitt eine 59 Jahre alte Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Veerßer Straße in den Nachmittagsstunden des 21.09.25. Ein ihr bereits vom Sehen bekannter problematischer Kunde hatte sich gegen 16:15 Uhr die Tankstelle begeben. Von der Mitarbeiterin angesprochen, wurde der Mann aufbrausend und schlug der Frau mit einer Getränkedose ins Gesicht. Ein weiterer Kunde kam der Angestellten zur Hilfe, so dass der "Körperverletzer" die Tankstelle verließ. Die Polizei ermittelt.

Im Verlauf des Nachmittags gegen 16:30 Uhr erschien der Mann abermals in der Tankstelle, griff sich eine Packung Kekse sowie einen Energydrink und verschwand. Hier ermittelt die Polizei wegen Ladendiebstahls.

Uelzen - Fahrrad entwendet - Polizei stellt Fahrrad sicher

Ein Mann übergab am 21.09.2025 gegen 04:00 Uhr einem Heranwachsenden sein zuvor erworbenes E-Bike zur Probefahrt. Der Heranwachsende entfernte sich mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung und kam nicht mehr zurück. Im Rahmen der Streife konnte die Polizei später das Fahrrad im Wert von mehreren Hundert Euro auffinden und sicherstellen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - weitere Kontrollen im Bereich des Wochenmarktes

Am Mittag des 20.09.2025 kontrollierte die Polizei erneut im Bereich des Wochenmarktes in Uelzen diverse Fahrzeuge. Dabei wurden insgesamt sieben Gurt- und Handyverstöße geahndet. Außerdem wurden drei Verfahren wegen technischer Mängel und unnötigem Lärm eingeleitet. Ein E-Scooter-Fahrer befuhr die Fußgängerzone und wurde von der Polizei angehalten. Auch ihn erwartet ein Verfahren.

