Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Brand im Gewerbebetrieb

Gevelsberg (ots)

Die gesamte Feuerwehr Gevelsberg wurde am heutigen Mittwoch um 07:58 Uhr in die Kölner Straße alarmiert. In einem Industriebetrieb war es zu einem Brand in einer Maschine gekommen. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten Mitarbeiter des Unternehmens eigene Löschmaßnahmen eingeleitet und den Brand weitestgehend gelöscht. Die Feuerwehr bereitete einen Löschangriff in Bereitstellung vor, beschränkte ihre Tätigkeiten jedoch auf die Kontrolle der Maschine mit einer Wärmebildkamera zur Überprüfung von Temperaturentwicklungen. Die betroffene Anlage wurde anschließend heruntergefahren und weiter überwacht. Nach Abschluss dieser Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben. Der Einsatz war nach etwa einer Stunde für die Feuerwehr beendet.

Feuerwehr Gevelsberg
