Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Ölspur und Waldbrand

Gevelsberg (ots)

Am heutigen Montag wurde den Kräften der Hauptwache gegen 08:30 Uhr eine Dieselspur, die sich über mehrere Straßen im Stadtgebiet erstreckte, gemeldet. Mit Bindemittel wurde die mehrere Kilometer lange Spur abgestreut. Im Anschluss wurde die Straße durch eine Kehrmaschine der TB-Gev. gereinigt. Der Einsatz konnte nach knapp 2 Stunden beendet werden. Am Abend wurde zunächst eine Rauchentwicklung gemeldet, die örtlich nicht genau benannt werden konnte. Nach anfänglichem Suchen durch Polizei und Feuerwehr und einem zweiten Anruf stellte sich heraus, daß es sich um einen Waldbrand mitten in einem Waldstück zwischen Brockenbergstr. und S-Bahn-Linie handelte. Dort brannte ein alter, stehend abgebrochener Baumstamm sowie umliegendes Baum- und Buschwerk auf einer Fläche von ca. 10 qm in voller Ausdehnung. Insgesamt mussten ca. 200m Schlauchleitung verlegt werden, um die Brandstelle in steilem Gelände mit Wasser zu erreichen. Am Einsatz beteiligt waren neben der Polizei insgesamt 28 Kräfte aus Hauptamt, Löschzug 2 und Löschzug 3. Dieser Einsatz konnte ebenfalls nach ca. 2 Stunden beendet werden. Der Löschzug 1 besetzte während der Einsatzdauer ihren Standort an der Hauptwache und stellte den Grundschutz im Stadtgebiet sicher.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gevelsberg
Alexander Führing
Telefon: 02332 771430
E-Mail: alexander.fuehring@stadtgevelsberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell

