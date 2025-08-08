Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Mehrere Einsätze am Donnerstag

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gevelsberg (ots)

Die Feuerwehr Gevelsberg wurde am Donnerstag 7. August 2025 um 12:05 Uhr zu einem Kleinbrand in die Mittelstraße alarmiert. Der brennende Mülleimer wurde schon vor Eintreffen durch die Besatzung einer Polizeistreife gelöscht. Die Feuerwehr kontrollierte den Mülleimer mit einer Wärmebildkamera, jedoch war ein weiteres Eingreifen nicht mehr notwendig.

Um 15:17 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug dann zu einer Tragehilfe für den Rettungsdienst in die Rosendahler Straße gerufen. Die vier Feuerwehrbeamten unterstützen die Kollegen beim Transport aus der Wohnung in den Rettungswagen, da dies aufgrund der baulichen Gegebenheiten nur erschwert möglich war.

Zu einer hilflosen Person hinter verschlossener Tür rückte um 18:02 Uhr der hauptamtliche Löschzug zusammen mit dem Rettungsdienst aus. Aufgrund des Meldebildes konnte die Kreisleitstelle in Schwelm nicht sicher gehen ob der Patient die Tür eigenständig öffnen könne und schickte direkt die Feuerwehr mit um einen Zeitverzug bei der Versorgung zu verhindern. Da die Tür jedoch ohne Einsatz der Feuerwehr geöffnet wurde rückte die Feuerwehr nach wenigen Minuten ein.

Um 22:50 Uhr erfolgte ein weiterer Einsatz für HLF. In der Straße Am Nordhang war es zu einem Unfall im häuslichen Umfeld gekommen. Zeitgleich mit der Feuerwehr traf auch der Rettungsdienst vor Ort ein, so dass der Patient zusammen versorgt werden konnte. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde umgehen ein Rettungshubschrauber nachgefordert, ebenso die Drehleiter sowie der Allrad-Geländewagen der Feuerwehr. Letzteres verfügt über ein Patientenrettungsmodul womit ein schonender Transport über die durch eine Baustelle unwegsame Straße zum Rettungshubschrauber durchgeführt werden konnte. Für die Landung des Rettungshubschraubers wurde die Schwelmer Straße in der Einmündung Schlesischer Straße durch die Polizei und Feuerwehr voll gesperrt. Mit Abflug des Hubschraubers in eine Bochumer Spezialklinik endete der Einsatz für die Feuerwehr nach knapp zwei Stunden.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell