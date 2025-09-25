Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: 3 Einsätze am Donnerstag

Gevelsberg (ots)

Am heutigen Donnerstag wurde die Feuerwehr Gevelsberg zu insgesamt 3 Einsätzen alarmiert. Zunächst wurde ein Sonderfahrzeug zum Nachweis atomarer, biologischer und chemischer Gefahren zur Unterstützung der Feuerwehr Herdecke gerufen. Es mussten verschiedene Messungen in einer Halle einer Firma gemacht werden, nachdem es dort zu einer Verpuffung kam. Auffälligkeiten wurden nicht festgestellt, weswegen der Einsatz für die 3 Gevelsberger Kameraden nach knapp einer Stunde beendet werden konnte. Um 16:45 Uhr wurde die Hauptwache, der Löschzug 2 und der Löschzug 3 zu einem LKW Brand in der Vogelsanger Str. gerufen. Der Fahrer konnte sein brennendes Fahrzeug auf dem Seitenstreifen abstellen und blieb unverletzt. Er habe kurz zuvor einen lauten Knall gehört und dann gesehen, daß sein Fahrzeug brennt. Die Feuerwehr löschte das bereits stark ausgebrannte Fahrzeug, streute eine ca. 300m lange Ölspur auf der Straße ab und ließ durch speziell ausgebildete Strömungsretter eine schwimmende Ölsperre auf der benachbarten Ennepe zum Schutz vor möglicherweise einlaufenden Betriebs- oder Löschmitteln installieren. Die Vogelsanger Str. wurde während des gesamten Einsatzes durch die Polizei gesperrt. Nach knapp zwei Stunden konnten die 30 Kräfte der Feuerwehr den Einsatz beenden. Kaum an den Gerätehäusern angekommen wurden dieselben Einheiten zu einem Verkehrsunfall auf der BAB1 alarmiert. Zwei PKW waren verunfallt. Beide Fahrer blieben unverletzt und konnten ihre Fahrzeuge selbstständig vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Da die Polizei ebenfalls vor Ort war und die Absicherung der Unfallstelle übernahm, musste die Feuerwehr nicht tätig werden.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell