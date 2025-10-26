PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Emlichheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Emlichheim (ots)

Am Dienstag, 21. Oktober, kam es gegen 19:39 Uhr auf der Kanalstraße in Emlichheim zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer war in Richtung Ringe unterwegs, als er mit seinem Außenspiegel den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Lkw touchierte. Der 29-jährige Fahrer des beschädigten Fahrzeugs war zu diesem Zeitpunkt in Richtung Emlichheim unterwegs. Durch den Zusammenstoß wurde der obere Außenspiegel seines Lkw aus der Halterung gerissen. Der unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich nach ersten Erkenntnissen um einen weißen Lkw gehandelt haben - möglicherweise einen Kartoffeltransporter.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer (05943) 92000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

