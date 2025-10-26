PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Salzbergen - Einbruch in Fahrradgeschäft

Salzbergen (ots)

In der Nacht zu Samstag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Fahrradgeschäft an der Bahnhofstraße in Salzbergen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Telefonnummer 05976/94855-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

