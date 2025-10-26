Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Salzbergen - Einbruch in Fahrradgeschäft
Salzbergen (ots)
In der Nacht zu Samstag verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Fahrradgeschäft an der Bahnhofstraße in Salzbergen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Telefonnummer 05976/94855-0 zu melden.
